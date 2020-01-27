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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Makyajsız görüntüsü ile dikkat çeken Şahinkaya, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun yoğunluğundan dolayı "Aynen Aynen" dizisinden ayrıldığını söyleyen Nilperi Şahinkaya, "Yeni partnerim Kerem Bürsin olacak. Kendisi ile yeni bir maceraya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.