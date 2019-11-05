Şahinkaya ise, "Kerem Bürsin'le öpüşme sahnemizden önce set yemeği olarak tavuk dürüm geldi. İçinde soğan ve sarımsak yoktu fakat Kerem ile aramızda bir espri olarak böyle kaldı. O dürümü de Kerem'le beraber yedik. Çirkin çirkin manşetler okudum, bu manşetleri atanları kınıyorum" dedi.