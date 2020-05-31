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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Sahil boyunca yürüyüş yapan ikili, kendilerini çeken gazetecilere poz verdiler.

Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Gördüğünüz gibi hava çok güzel. Malum yine hafta sonu sokağa çıkma yasağı var, 'Yürüyelim' dedik" şeklinde konuştu.

"EVDE OTURMAKTAN ÇOK SIKILDI HERKES"

Pandemi döneminde yürürken çok dikkat ettiğini söyleyen Nilperi Şahinkaya, "Evde oturmaktan çok sıkıldı herkes. Haziran başında çekimlere başlıyoruz. Diğer dizi için de Temmuz'da çekimlere başlamayı düşünüyoruz. Tabi ikinci dalga gelmezse inşallah" dedi.

"DİP DİBE GEZMEK İSTEMİYORUM"

Şahinkaya, gazetecilerin "Yazın herhangi bir tatil programınız var mı?" sorusuna, "Şu anda belli değil. Herhalde İstanbul'da kalırım. Çeşme'yi çok seviyorum ama orada da dip dibe gezmek istemiyorum" yanıtını verdikten sonra sevgilisi ile birlikte yürüyüşe kaldıkları yerden devam etti.

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