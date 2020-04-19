Habertürkten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile Arnavutköy'de görüntülendi.

Sahilde yürüyüş yapan Şahinkaya ile Yusufi, ayaküstü basın mensupları ile sohbet etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde vakit geçirdiklerini söyleyen oyuncu, 5 km yürüyüş yaptıklarını belirtti.

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