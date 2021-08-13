Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte Bebek'te görüntülendi. 'Erşan Kuneri' dizisinin kadrosunda bulunan ünlü oyuncu çekimlerin devam ettiğini söyledi. Şahinkaya gazetecilere, "Erşan Kuneri karaterini daha önce bilmiyordum dikkat etmemiştim. Teklif sonrası öğrendim. Şu an için her şey güzel gidiyor çekimler eylül gibi bitebilir." dedi.

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