Nilperi Şahinkaya'dan evlilik sorularına yanıt: Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz

EVLİLİK SORULARINA YANIT

Öte yandan uzun süredir Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, gazetecileri evlilik ile ilgili soru sorması üzerine gülerek; "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir" ifadelerini kullandı.