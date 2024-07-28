Nilperi Şahinkaya'dan evlilik sorularına yanıt: Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz
Uzun süredir Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, gazetecilerin evlilik sorularına; "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok" sözleriyle karşılık verdi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nilperi Şahinkaya, Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu; "Setimiz vardı bitti, şimdilik biraz daha buralardayım" dedi.
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"TATİL PLANI VAR"
Nilperi Şahinkaya ardından; "Sonrasında tatil planlarımız da var tabii ki" ifadelerini kullandı.
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EVLİLİK SORULARINA YANIT
Öte yandan uzun süredir Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, gazetecileri evlilik ile ilgili soru sorması üzerine gülerek; "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir" ifadelerini kullandı.
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