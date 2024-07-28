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        Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya'dan evlilik sorularına yanıt: Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz - Magazin haberleri

        Nilperi Şahinkaya'dan evlilik sorularına yanıt: Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz

        Uzun süredir Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, gazetecilerin evlilik sorularına; "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok" sözleriyle karşılık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 11:26 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:26
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nilperi Şahinkaya, Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu; "Setimiz vardı bitti, şimdilik biraz daha buralardayım" dedi.

        • 2

          "TATİL PLANI VAR"

          Nilperi Şahinkaya ardından; "Sonrasında tatil planlarımız da var tabii ki" ifadelerini kullandı.

        • 3

          EVLİLİK SORULARINA YANIT

          Öte yandan uzun süredir Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, gazetecileri evlilik ile ilgili soru sorması üzerine gülerek; "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir" ifadelerini kullandı.

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