Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şahinkaya, İdlib'de şehit düşen askerlerimizin ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Öte yandan Şahinkaya, "Yeni bir diziye başlayacağım. Çok yakında ekranda olacak" şeklinde konuştu.