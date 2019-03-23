Nilay Dorsa kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular günün en merak edilen isimlerinden biri oldu. Eski manken Dorsa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından dikkat çekmeye devam ediyor.

NİLAY DORSA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nilay Dorsa Lise eğitim sürecinde iken voleybol oynamış ve yine bu dönemde vitrin mankenliği yapmıştır. Model ve mankenlik kariyerine Ertan Kayıtken ile tanışarak adım atmış, 2000 yılında Best Model of Turkey yarışması’na dahil olmuş ve yarışmadan 3.lükle ayrılmıştır.

Nilay Dorsa aslen İspanyol bir anne ve İranlı Bir babanın kızı olarak 1982 yılında Tahran’da dünyaya gelmiştir. Oğlak burcudur. 2010 yılında Afrodizyak adlı albüm ile müzik dünyasına giriş yapmıştır.