Ormanlara yakın, doğa ile iç içe bir pandemi dönemi geçiriyorum. Kırk yılda bir böyle şehre inebiliyorum. Kendi içime döndüm. Şarkılar yazıyorum.

Yakında güzel sürprizler var. Kış uykusu birazcık geçti. Hepimiz bu duruma alıştık. Şimdi 'Bu durumda ne yapabiliriz? Nasıl hayatımıza, işimize, gücümüze devam edebiliriz?' Ona bakmalıyız.