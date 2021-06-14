Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, eşi Serdar Erener ve oğlu Aziz Arif Erener ile birlikte tatil sezonunu açtı.

Bodrum'un ıssız koylarında demirleyen çift, kahvaltı sonra serinlemek için denize girdi.