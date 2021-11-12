Nike'ı Türkiye'de üretime davet etti

Küresel salgınla birlikte, dünya ticaretinde hammadde kriziyle başlayan ve devamında lojistik sorunların baş gösterdiği konteyner krizi, kullanıcıların yoğun tüketim talebine karşılık hemen hemen birçok sektörde tedarik zincirini ve üretimi olumsuz şekilde etkilemişti. Ayakkabı sanayisini de etkileyen bu global sorun karşısında son olarak, ABD’nin en büyük ayakkabı üreticilerinden Nike’ın, spor ayakkabılarının yüzde 51’ini yaptırdığı Vietnam’da bazı fabrikaların kapanması nedeniyle 10 haftalık bir üretim kaybı yaşandığı belirtiliyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, “Tüm dünyada bu gelişmeler yaşanırken özelikle yakın coğrafyamızdaki Avrupalı tedarikçiler rotayı Uzakdoğu’dan Türkiye’ye çevirdi” dedi.
Berke İçten, “Çin, Hindistan, Endonezya, Vietnam gibi dünya ayakkabı üretiminin yüzde 70’inden fazlasını yapan ülkeler arasında Türkiye ise altıncı büyük üretici konumunda bulunuyor. Biz de artan navlun fiyatlarını ve kırılan tedarik zincirini fırsat bilerek ihracat pazarlarımızı çeşitlendiriyoruz. Uzakdoğu’dan bir ürünün üretilip gelmesi artık ayları alıyor. Ancak Türkiye’den ürünler çok daha kısa sürede üretilip gönderilebiliyor. Türkiye’nin üretim gücünü ve potansiyelini bilen büyük mağaza zincirleri ve alım grupları Türkiye’ye gelmeye başladı. Batı Avrupa bizim için şu anda ciddi bir potansiyel. Almanya, Hollanda, Belçika önemli toptancı ülkelerdir dünyada. Batı Avrupa ülkelerinde artış sağlamaya başladık” diye ifade etti.
'AÇIK ÇAĞRIMIZDIR'
TASD Başkanı Berke İçten, “Türkiye özellikle Avrupa’nın hemen yanı başında olması nedeniyle önemli bir üretim merkezi konumunda yer alıyor. Ülkemizin 3.5 - 4 saatlik uçuş mesafesinde 65 milyar dolarlık bir piyasada ayakkabı ticaret hacmi dönmektedir” dedi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerine devam eden Berke İçten, “2014 yılında Türkiye’de ithal ayakkabıya ek vergi getirilmesi nedeniyle biz global markaların Türkiye’ye gelerek üretim yapacaklarını ön görmüştük ve bu ön görümüzde bugün yanılmadığımızı görüyoruz. Pek çok yabancı marka artık Türkiye’de üretim yapıyor. New Balance, Lacoste, Skechers gibi ve birçoğu da anlaşma aşamasında… TASD yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bu hafta, spor ayakkabı kategorisinde Amerika’nın en büyük markalarından biri olan Skechers’ın Türkiye’deki üreticisi Prolab Ayakkabı’nın üretim tesisini ziyaret ettik. Ve bu fabrikasında günlük 2 bin çift spor ayakkabı üretim kapasitesine ulaşan Skechers, ülkemiz adına oldukça iyi bir örnek temsil ediyor. Biz de dernek olarak buradan Nike ve diğer global markalara açık çağrı yapmak istiyoruz. Yeni üretim merkezi olarak Türkiye’de konumlanmaları için biz gerekli tüm alt yapıları oluşturmaya hazırız. Yine bu konuda dernek olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız ve Nike ve diğer global markalara uluslararası standartlarda bir üretim merkezi kuracağımızı taahhüt ediyoruz” dedi.
İHRACAT YÜZDE 23 ARTTI
İhracat gündemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, “Ayakkabı ürün grubu ihracatımızda, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında artış kaydedildi. Çok net şekilde görülüyor ki bu seneyi 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapacağız” diye ifade etti. İhracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerine devam eden Başkan Berke İçten, “2021 yılı Ocak-Ekim döneminde ihracatımızda en büyük ihracat pazarımız Rusya olurken, Irak ikinci, Almanya ise üçüncü sırada yer almıştı. 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde İspanya, Romanya, İsrail, İtalya, İngiltere, Libya ve Hollanda’ya yönelik ihracatımızda da artış kaydedildiği görülmektedir” diyerek sözlerini sonlandırdı.
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