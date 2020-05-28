Nijerya Futbol Federasyonu Başkanı Amaju Melvin Pinnick, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanma ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hedefleri doğrultusunda Alman çalıştırıcı Rohr'un haziranda bitecek sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Bordeaux, Nice, Nantes, Young Boys gibi ekiplerde görev alan, milli takımlarda Gabon, Nijer ve Burkina Faso'yu çalıştıran 66 yaşındaki Rohr, 2016'da Nijerya'nın başına geçmişti.

Rohr yönetimindeki Nijerya, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmış, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü olmuştu.