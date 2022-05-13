AA

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed, yaptığı açıklamada, gelecek yıl düzenlenecek seçimde aday olmak isteyen, aralarında Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva'nın da bulunduğu 10 bakanın istifa ettiğini belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, daha önce 2023'teki seçimde aday olmak isteyen tüm bakanlardan 16 Mayıs'tan önce istifa etmelerini istemişti. Bu çağrının ardından 3 bakan istifa etmişti.

Ülkede 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için Devlet Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo, Senato Başkanı Ahmed Lawan, CBN Başkanı Godwin Emefiele Emefiele ve çok sayıda bakan aday olmak istiyor.