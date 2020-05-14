Nijerya'da kamyonet ile yolcu otobüs çarpıştı: 10 ölü, 27 yaralı

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Yobe Eyalet Koordinatörü Shehu Umar, eyaletin Fika-Potiskum kara yolunda kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir yolcu otobüse çarptığını belirtti.

Umar, kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Umar, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

-bashal