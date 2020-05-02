Nijerya'da bina çöktü: 15 ölü

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) İmo/Abia Eyaletler Koordinatörü Evans Ugoh, yerel basına yaptığı açıklamada, İmo eyaletinin Owerri bölgesinde 8 katlı bir binanın çöktüğünü belirtti.

Enkaz altındaki 15 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Ugoh, 8 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Ugoh, NEMA ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, yaralıların tedavi altına alındığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu dile getirdi.