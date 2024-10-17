Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 147 ölü
Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde akaryakıt taşıyan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesinin ardından patladı. Feci olayda 147 kişi yaşamını yitirdi
Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 147 kişi öldü.
Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, yaptığı açıklamada, Jigawa'nın Majiya bölgesine bağlı Kano-Hadeja karayolunda akaryakıt taşıyan tankerin hız yaparken kontrolden çıkarak devrildiğini belirtti.
PATLAMADA 147 KİŞİ ÖLDÜ, 300'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI
Adamu, yöre halkının devrilen tankerdeki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı esnada tankerin patladığını söyledi.
Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Jigawa Eyaleti Genel Sekreteri Haruna Mairiga, patlamada 147 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ulusal basındaki haberlerde patlamada 300'den fazla kişinin yaralandığı öne sürüldü.
ÖLENLER TOPLU MEZARA DEFNEDİLDİ
Majiya Bölge Başkanı Mahmud Sayyadi Ringim, AA'ya yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 147 kişinin toplu bir mezara defnedildiğini söyledi.
Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.