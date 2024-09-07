Nijerya: 3 - Benin: 0 | MAÇ SONUCU

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Nijerya ile Benin karşı karşıya geldi. Godswill Akpabio Stadyumu'nda oynanan maçı kazanan 3-0'lık skorla Nijerya oldu.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 84'te Ademola Lookman, 78. dakikada ise Victor Osimhen attı.

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, 72. dakikada Victor Boniface'ın yerine oyun girdi ve 6 dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Nijerya gruba 3 puanla başlarken, Benin puansız kalmış oldu. Grubun bir sonraki maç haftasında Nijerya deplasmanda Ruanda ile karşılaşırken, Benin evinde Libya ile karşılaşacak.