Niğde ilinin en eski adının "Nahita" ya da "Nakita" olduğu öne sürülmektedir. Bu ada ilk kez İbn Bidi'nin eserlerinde rastlanmıştır.

Nakida adı kimi zaman Nekide olarak da kullanılmış, 14. yüzyılda aynı sözcük Arap harfleriyle Nîkde, daha sonra da nîkde olarak okunacak biçimde yazılmıştır. Cumhuriyet'ten sonra bu ad, Niğde'ye dönüştürülmüştür.

NİĞDE NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Niğde İç Anadolu Bölgesi’nin güneydoğusundadır. Üç tarafı Toroslar’ın genç kıvrım dağları ile çevrilidir. Güneyi Orta Toroslar içerisinde yer alan Bolkarlar ve Aladağlar' ın kuzeye doğru kıvrımlanarak sokuldukları alan ile batısı ise Konya ovası ile birleşik Emen ovası sınırlanır. Matematiksel olarak 37 derece 25 dakika güney (S),38 derece 58 dakika kuzey (N) paralelleri ile; 33 derece 10 dakika batı (W) ve 35 derece 25 dakika doğu (E) meridyenleri arasında yer alır.

Kuzeybatıda Aksaray, kuzeyde Nevşehir, kuzeydoğuda Kayseri, batı ve güneybatıda Konya illeri ile komşu olan Niğde ili, güneyde Bolkar dağları ile Mersin, güneydoğu ve doğuda Aladağlar’ın oluşturduğu doğal sınırlar ile Adana illerinden ayrılır.

NİĞDE'DE ULAŞIM

KARAYOLU:

Niğde'den ülkenin her tarafına karayolu ile ulaşmak mümkündür.

Komşu illere karayolu uzaklığı; Niğde-Konya 242 km. Niğde-Kayseri 128 km. Niğde-Nevşehir 82 km. Niğde-Adana 205 km. Niğde-Aksaray 123 km. Niğde - Ankara 348 km. Niğde - İstanbul 797 km'dir.

Adres: Niğde Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali Adana-Kayseri yolu üzeri Hıdırlık Mevkii Merkez/Niğde



DEMİRYOLU:

Niğde il merkezinden demiryolu ulaşımı Kayseri-Niğde-Adana bağlantılı yapılmaktadır.

Niğde Gar'ından Erciyes Ekspresi ile Kayseri ve Adana'ya; Çukurova Ekspresi Ankara, Kayseri, Kırıkkale, Yerköy ve Adana'ya ulaşmak mümkündür.

Niğde Garı Adres: İlhanlı Mahallesi

51100 Niğde Merkez/Niğde

HAVAYOLU:

Havayolu ulaşımı için Niğde'ye 130 km uzaklıktaki Kayseri Havalimanı kullanılmaktadır.

NİĞDE'NİN KAÇ İLÇESİ VAR?

Niğde ili nüfusu: 362.071'dir. Bu nüfusun % 81'i şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 7.234 km2'dir. İlde km2'ye 50 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkezde 104’dür.) İlde yıllık nüfus % 0,22 azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Merkez (% 0,72)- Altunhisar (-% 4,12)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 6 İlçe, 29 belediye, bu belediyelerde 139 mahalle ve ayrıca 131 köy vardır.

Niğde (merkez ilçe)

Altunhisar

Bor

Çamardı

Çiftlik

Ulukışla

NİĞDE PLAKASI: 51

NİĞDE'DE GEZİLECEK YERLER

Tyana Ören Yeri ve Su Kemerleri

Niğde Kalesi

Roma Havuzu

Hüdavent Hatın Türbesi

Gümüşler Manastırı

Sungur Bey Camii

Niğde Müzesi

Bor Bilginer Konağı

Ermeni Kilisesi

Sarı Saltuk Türbesi

NİĞDE YÖRESEL YEMEKLERİ

Köfter

Niğde Tava

Kaymak Tatlısı

Sütlü Pancar Çorbası

Arabaşı Çorbası

Mangır Çorbası

Niğde Tarhanası