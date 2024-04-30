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        Haberler Gündem 3. Sayfa Niğde'de 5 araçlık zincirleme kaza: 2 ölü

        Niğde'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü

        Niğde Ulukışla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 TIR ile kamyon ve otomobil çarpıştı, 2 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 03:02 Güncelleme: 30.04.2024 - 03:02
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        Niğde'de 5 araçlık zincirleme kaza: 2 ölü
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        Niğde Ulukışla ilçesinde 3 TIR, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        KAMYON TIR İLE ÇARPIŞTI, 3 ARAÇ DAHA KAZAYA KARIŞTI

        D.K'nin idaresindeki kamyon, Ulukışla Pozantı Devlet Karayolu'nda Z.Y'nin kullandığı TIR ile çarpıştı. Arkadan gelen iki TIR ve otomobil de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.

        2 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada D.K. ile Z.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Vali Cahit Çelik, olay yerinde incelemelerde bulunarak, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanından bilgi aldı.

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