Niğde'de 5 araçlık zincirleme kaza: 2 ölü

Niğde'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü
Niğde Ulukışla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 TIR ile kamyon ve otomobil çarpıştı, 2 kişi yaşamını yitirdi
Niğde Ulukışla ilçesinde 3 TIR, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
KAMYON TIR İLE ÇARPIŞTI, 3 ARAÇ DAHA KAZAYA KARIŞTI
D.K'nin idaresindeki kamyon, Ulukışla Pozantı Devlet Karayolu'nda Z.Y'nin kullandığı TIR ile çarpıştı. Arkadan gelen iki TIR ve otomobil de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.
2 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada D.K. ile Z.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
Vali Cahit Çelik, olay yerinde incelemelerde bulunarak, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanından bilgi aldı.