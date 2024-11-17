Niğde çikolatası nedir, hangi malzemeler kullanılıyor? Niğde çikolatası özelliği ne, içinde ne var?

Niğde çikolatası nedir, hangi malzemeler kullanılıyor? Niğde çikolatası özelliği ne, içinde ne var?

Son dönemde çikolata dünyasında esen Dubai çikolatası rüzgarına, Niğde’den yerel bir tat meydan okuyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından geliştirilen ve yöresel ürünlerle hazırlanan Niğde çikolatası, hem tat hem de içerik açısından dikkat çekiyor. Google’da trendler arasına giren bu özel çikolata, çikolata severlerin yeni favorisi olmaya aday. Yerel tatlarla birleşen çikolata, geleneksel ve modern mutfağı bir araya getiriyor. Peki, Niğde çikolatası nedir ve içinde neler var? İşte Niğde çikolatası hakkında merak edilenler...

REKLAM advertisement1 NİĞDE ÇİKOLATASI NEDİR? Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yöresel ürünler kullanılarak çikolata üretildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Mevlüt Ölmez, öğrencilerle beraber yöresel ürünleri kullanarak çikolata yaptı. Ölmez, Aşçılık Uygulama Mutfağı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çikolatayı hazırlarken kentin gastronomi ürünlerini kullandığını söyledi.

NİĞDE ÇİKOLATASI MALZEMELERİ NELER, İÇİNDE NELER VAR? Çikolata içerisinde elma, ceviz, badem, kayısı gibi ürünlerin olduğunu vurgulayan Ölmez, "Malzemeler arasında en çok kullandığımız ürün kentin misket elması. Bu malzemeleri kullanmamızın nedeni yerel ürünlerimizin tadının daha baskın olması. Maliyeti de diğer çikolatalara göre düşük. Bu çikolatamız herkes tarafından uygulanabilir ve sürdürülebilir. Protein açısından yüksek, kalori açısından düşük bir çikolata. Henüz çikolatamıza bir isim vermedik ama isim ve tescil çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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