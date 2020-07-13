Mersin'de Nida Nur Yıldız isimli genç bir kadın, boşandığı eşi tarafından kendisine şantaj yapıldığını öne sürdü. Eski eşi Burak Etiler’in, mahrem videolarını WhatsApp gruplarında paylaştığını iddia eden ve savcılığa suç duyurusunda bulunarak şikayetçi olan Nida Nur Yıldız’a, sosyal medyadan da #BurakEtilerTutuklansın etiketiyle destek veriliyor.
Nida Nur Yıldız'ın iddiasına göre psikolojik şiddet gördüğü için ayrıldığı eski eşi, genç kadının özel görüntülerini WhatsApp grubunda arkadaşlarıyla paylaştı.
Nida Nur Yıldız, Show TV ana haber bülteninde olayın detaylarını anlattı: "Aynı yastığa baş koyduğum insanın aslında bir sapık olduğunu gördüm. Elin adamının telefonunda benim videom vardı. WhatsApp grubuna atıyor... Aynı yastığa bai koyduğum, güvendiğim, inandığım insanın aslında bir sapık olduğunu gördüm. Ablası tarafından arandım, senin kaderin iki dudağımın arasında. 'Sen bunun kıymetini bilemedin' dendi. Hiçbir kadının kaderi hiçbir canlının iki dudağının arasında olamaz." dedi.
Yıldız açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Eski eşim esnaftır, tezgahta duran 22-23 yaşlarındaki bir çocuk bana sosyal medyadan ulaştı. Videoyu eşimin ortağının telefonunda gördüğünü söyledi hatta görüntülerin içeriğini de anlattı. Benim gelin olarak gittiğim evde 3 kadının daha videosunu çekmiş. Beni evden kovduğunda o kadınları çağırıyordu."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!