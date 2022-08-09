Serkan Kodaloğlu ile olan 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda bitiren Petek Dinçöz sosyal medya hesabı üzerinden evliliğe ilk adımı attıklarını açıkladı. Ünlü şarkıcının açıklaması sonrasında Petek Dinçöz ile nişanlanan Nida Büyükbayraktar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Petek Dinçöz’ün eşi Nida Büyükbayraktar kimdir, ne iş yapıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...