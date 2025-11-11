Nicole Kidman, yeni bir korku filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen Osgood Perkins'in bir sonraki korku filmi 'The Young People'da başrol oynayacak.

Kidman; Lola Tung, Nico Parker, Tatiana Maslany, Brendan Hines, Heather Graham, Johnny Knoxville, Cush Jumbo, Lexi Minetree ve Lily Collias'ın da yer aldığı kadroya dahil oldu.

Filmin senaryosu gizli tutulurken, konusunun, yasa dışı davranışlar sergileyen birkaç okul arkadaşının etrafında döndüğü belirtildi. Filmin 2026'da gösterime girmesi planlanıyor.

Nicole Kidman korku türündeki 'Diğerleri' filminde başrol oynadı

Nicole Kidman, korku türüne yabancı değil. 2001 yapımı 'Diğerleri'ndeki (The Others) performansıyla korku türünün klasiklerinden birine imza atmıştı. Kidman'ın çocuklarıyla birlikte eski bir malikanede doğaüstü varlıklarla mücadele eden bir anneyi canlandırdığı film, dünya çapında 210 milyon doları aşan gişesiyle tüm zamanların en iyi korku yapımları arasında gösteriliyor.