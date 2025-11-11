Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Nicole Kidman yeniden korku filmine dönüyor

        Nicole Kidman korku türüne dönüyor

        Daha önce çektiği korku filmiyle büyük başarı elde eden Nicole Kidman, yönetmen Osgood Perkins'in yeni filminde başrol oynayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 13:01 Güncelleme: 11.11.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korkuya dönüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nicole Kidman, yeni bir korku filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen Osgood Perkins'in bir sonraki korku filmi 'The Young People'da başrol oynayacak.

        Kidman; Lola Tung, Nico Parker, Tatiana Maslany, Brendan Hines, Heather Graham, Johnny Knoxville, Cush Jumbo, Lexi Minetree ve Lily Collias'ın da yer aldığı kadroya dahil oldu.

        Filmin senaryosu gizli tutulurken, konusunun, yasa dışı davranışlar sergileyen birkaç okul arkadaşının etrafında döndüğü belirtildi. Filmin 2026'da gösterime girmesi planlanıyor.

        Nicole Kidman korku türündeki 'Diğerleri' filminde başrol oynadı
        Nicole Kidman korku türündeki 'Diğerleri' filminde başrol oynadı

        Nicole Kidman, korku türüne yabancı değil. 2001 yapımı 'Diğerleri'ndeki (The Others) performansıyla korku türünün klasiklerinden birine imza atmıştı. Kidman'ın çocuklarıyla birlikte eski bir malikanede doğaüstü varlıklarla mücadele eden bir anneyi canlandırdığı film, dünya çapında 210 milyon doları aşan gişesiyle tüm zamanların en iyi korku yapımları arasında gösteriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nicole Kidman
        #korku filmi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
        Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişiyi öldürdü!
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişiyi öldürdü!
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Habertürk Anasayfa