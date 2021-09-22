"MUTLU BİR EVLİLİĞİMİZ VARDI"



Nicole Kidman'a psikolojik cinsel dram türündeki filmle ilgili olarak, "Bu sahneleri evli olduğunuz kişiyle oynuyorsanız ve bunu bu sürecin bir parçası olarak yapıyorsanız, daha sonra açmamayı dileyeceğiniz olumsuz duygular açabilir mi?" diye sorulmuştu.



Avustralyalı oyuncu da o dönemdeki evliliğinin arkasında durarak "Bu, insanların ortaya attığı anlatıya uyuyor, ama ben kesinlikle öyle görmedim." deyip, "Mutlu bir evliliğimiz vardı." ifadelerini kullanmıştı.