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Nicole Kidman, Tom Cruise'la evliliği hakkında konuştu: Mümkün olduğunca açık olmaya çalıştım - Magazin haberleri

Nicole Kidman, Tom Cruise'la evliliği hakkında konuştu

2001 yılında kendisi gibi oyuncu olan Tom Cruise'dan boşanan Nicole Kidman, medyanın da yakından takip ettiği evlilikleri hakkında konuştu. Eski eşi ve kendisinin o dönem karşı karşıya kaldığı abartı ilgiyle ilgili, "Mümkün olduğunca açık olmaya çalıştım. Sanırım medyaya bunu ben sunmuştum." ifadelerini kullandı

22.09.2021 - 10:23 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Tom Cruise ile 11 yıl evli kalan ve birlikteliğini 2001'de noktayalan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, eski defterleri açtı.

    Genellikle Cruise ile ilişkisi hakkında konuşmaktan uzak duran Kidman, o dönem etrafını çevreleyen medya çılgınlığına değindi.

  • "GENÇTİM!"

    Ünlü yıldız, Harper's Bazaar'a verdiği röportajda o dönem ilişkilerine yönelik medya ilgisinden bunalıp bunalmadığına dair soruya cevap verdi. Nicole Kidman, gülerek, "Gençtim, sanırım medyaya bunu ben sunmuştum." dedi.

    Kidman, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Bazen ihtiyatlıyımdır ve incindim ama aynı zamanda dikenli, kapalı bir yaklaşımdansa sıcak bir yaklaşımı tercih ederim.

  • BİRLİKTE OYNADIKLARI FİLM HAKKINDA KONUŞTU

    Öte yandan Kidman ile Cruise evliyken birlikte Eyes Wide Shut (Gözleri Tamamen Kapalı) filminde rol almıştı.

    Dünyaca ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl New York Times'a verdiği röportajda filmde birbirlerine karşı sadakatsiz karı kocayı oynadıkları projeyle ilgili samimi açıklamalardan bulunmuştu.

  • "MUTLU BİR EVLİLİĞİMİZ VARDI"

    Nicole Kidman'a psikolojik cinsel dram türündeki filmle ilgili olarak, "Bu sahneleri evli olduğunuz kişiyle oynuyorsanız ve bunu bu sürecin bir parçası olarak yapıyorsanız, daha sonra açmamayı dileyeceğiniz olumsuz duygular açabilir mi?" diye sorulmuştu.

    Avustralyalı oyuncu da o dönemdeki evliliğinin arkasında durarak "Bu, insanların ortaya attığı anlatıya uyuyor, ama ben kesinlikle öyle görmedim." deyip, "Mutlu bir evliliğimiz vardı." ifadelerini kullanmıştı.

  • Kidman, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

    O sahnelerden sonra go-kart yarışına giderdik. Bir yer kiralayıp sabah 3'te yarış yapardık. Başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Belki de geriye bakıp tahlil etme yeteneğim yok. Ya da istemiyorum.

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