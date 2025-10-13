Habertürk
        Nicole Kidman'ın arkadaşları boşanma partisi planlıyor

        Nicole Kidman'ın arkadaşları boşanma partisi planlıyor

        19 yıllık eşi Keith Urban'a boşanma davası açan Nicole Kidman'ın, Reese Witherspoon, Sandra Bullock ve Naomi Watts gibi arkadaşlarının, onun için bir boşanma partisi planladığı konuşuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 15:03 Güncelleme: 13.10.2025 - 15:03
        Boşanma partisi planlıyorlar
        Nicole Kidman, 19 yıllık evliliğinin ardından, eylül ayı sonunda, müzisyen eşi Keith Urban'a boşanma davası açtı. Eşlerin haziran ayından bu yana ayrı yaşadığı öğrenilirken, boşanma haberinden sonra, Keith Urban konserlerine döndü, Nicole Kidman da iki kızıyla birlikte Paris Moda Haftası'nda moral buldu.

        Şimdi, Nicole Kidman'ın ünlü arkadaşlarının, oyuncu için bir boşanma partisi planladığına dair söylentiler ortada dolaşıyor. Woman's Day'e göre, Oscar'lı yıldızın, Reese Witherspoon, Sandra Bullock ve Naomi Watts gibi oyuncu arkadaşları, onun için bir kutlama planlamak istiyor.

        "Reese Witherspoon'dan Sandra Bullock'a kadar herkes davetiye göndermeye, özgürlük pankartları ve parti malzemeleri sipariş etmeye hazır. Nicole'ün geleceği için tekrar heyecanlanmasını istiyorlar" diyen bir kaynak, "Eski bir şeyin sonunu ve yeni bir şeyin başlangıcını, yakışıklı erkeklerle dolu bir odada kutlamak... Tam da ihtiyacı olan şey" diye konuştu.

        Kidman, 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle evliliğini bitirmek için mahkemeye başvurdu. Urban'ın, ismi açıklanmayan genç bir kadın müzisyenle birliktelik yaşadığına dair söylentiler ortaya atıldı. Kidman'ın çevresindekiler, ayrılıktan bu kadar kısa bir süre sonra başka biriyle birlikte olma fikrinin kabullenmesi zor olduğunu iddia etti.

        Nicole Kidman ve Keith Urban çifti, en son bu yılın haziran ayında, Nashville'de bir FIFA Dünya Kupası maçına katıldıklarında birlikte görüntülenmişti.

        Kidman, 1990'dan 2001'e kadar 11 yıl boyunca Tom Cruise ile evli kalmıştı. Birlikte iki çocuk evlat edindiler. Isabella 32, Connor ise şimdi 30 yaşında. Kidman, evlatlık çocuklarıyla yıllardır görüşmüyor.

        Kidman ile Keith Urban'ın 19 yıllık evliliklerinde ise iki kızı oldu. Kidman, 17 yaşında Sunday Rose ve 14 yaşında Faith Margaret adlı kızlarından ilkini kendi dünyaya getirirken, ikinci kızı taşıyıcı anneden doğdu.

        Ayrılığın resmi bir nedeni açıklanmasa da, Kidman'ın kendisini ve kızlarını terk etme kararı nedeniyle kendini 'ihanete uğramış' hissettiği söyleniyor.

        #Nicole Kidman
        #Keith Urban

