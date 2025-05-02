Nicole Kidman ile 'Siyah Kalp' yıldızı Aras Aydın aynı dizide buluştu

Kariyerinin zirvesinde arka arkaya yeni yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkan Nicole Kidman, yeni dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. 'Nine Perfect Strangers' (Dokuz Kusursuz Yabancı) dizisinin ikinci sezonuyla ekrana dönecek olan Kidman'a yeni sezonda eşlik edecek oyuncular Christine Baranski, Murray Bartlett, Annie Murphy, Henry Golding, Lena Olin, Lucas Englander ve Mark Strong olarak sıralanırken, Türk oyuncu Aras Aydın'ın da dizide yer alacak olması, hayranlarını heyecanlandırdı.

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36 yaşındaki Aras Aydın, 'Siyah Kalp', 'Şeref Sözü', 'Kaçış' ve 'Kiraz Mevsimi' gibi dizilerde rol almıştı.

Dizide, birbirinden tamamen farklı 9 yabancı, gizemli guru, Masha Dmitrichenko'nun davetiyle Avusturya Alpleri'ndeki bir sağlık merkezinde bir araya geliyor. Bir hafta boyunca Masha, hem katılımcıları hem de kendisini sınırlarının en uç noktasına taşıyor. Dizide bu inziva sürecinde kimin hayatta kalacağı, kimin dönüşeceği anlatılıyor.

Aras Aydın, SHOW TV'nin 'Siyah Kalp' dizisinde rol alıyor

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Aras Aydın, dizide 'Matteo' karakterine hayat verdi. Bu, Türk oyuncunun bir ABD'de dizisindeki ilk önemli rolü. Ünlü oyuncu, 21 Mayıs'ta başlayacak olan dizinin ikinci sezon afişini sosyal medya hesabında paylaştı.

Liane Moriarty'nin aynı adlı 2018 tarihli romanından uyarlanan gerilim dizisi, ilk olarak 2021'de Hulu'da mini dizi olarak yayınlandı. Kidman, Melissa McCarthy, Bobby Cannavale ve Regina Hall gibi ünlü yıldızlarla birlikte rol aldı. 2023'te dizi ile ilgili çıkan haberlerde, dizinin ikinci sezon için yenilendiği ve bir antoloji formatında olacağı, yani 2. sezonun tamamen yeni bir hikâye ve oyuncu kadrosu içereceği bildirilmişti.