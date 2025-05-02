Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Nicole Kidman ile 'Siyah Kalp' yıldızı Aras Aydın aynı dizide buluştu - magazin haberleri

        Nicole Kidman ile 'Siyah Kalp' yıldızı Aras Aydın aynı dizide buluştu

        Nicole Kidman, 'Nine Perfect Strangers' dizisinin ikinci sezonuyla ekrana dönüyor. Oscar'lı oyuncu, dizide 'Siyah Kalp' oyuncusu Aras Aydın ile birlikte rol aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 17:30 Güncelleme: 02.05.2025 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kariyerinin zirvesinde arka arkaya yeni yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkan Nicole Kidman, yeni dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. 'Nine Perfect Strangers' (Dokuz Kusursuz Yabancı) dizisinin ikinci sezonuyla ekrana dönecek olan Kidman'a yeni sezonda eşlik edecek oyuncular Christine Baranski, Murray Bartlett, Annie Murphy, Henry Golding, Lena Olin, Lucas Englander ve Mark Strong olarak sıralanırken, Türk oyuncu Aras Aydın'ın da dizide yer alacak olması, hayranlarını heyecanlandırdı.

        36 yaşındaki Aras Aydın, 'Siyah Kalp', 'Şeref Sözü', 'Kaçış' ve 'Kiraz Mevsimi' gibi dizilerde rol almıştı.

        Dizide, birbirinden tamamen farklı 9 yabancı, gizemli guru, Masha Dmitrichenko'nun davetiyle Avusturya Alpleri'ndeki bir sağlık merkezinde bir araya geliyor. Bir hafta boyunca Masha, hem katılımcıları hem de kendisini sınırlarının en uç noktasına taşıyor. Dizide bu inziva sürecinde kimin hayatta kalacağı, kimin dönüşeceği anlatılıyor.

        Aras Aydın, SHOW TV'nin 'Siyah Kalp' dizisinde rol alıyor

        REKLAM

        Aras Aydın, dizide 'Matteo' karakterine hayat verdi. Bu, Türk oyuncunun bir ABD'de dizisindeki ilk önemli rolü. Ünlü oyuncu, 21 Mayıs'ta başlayacak olan dizinin ikinci sezon afişini sosyal medya hesabında paylaştı.

        Liane Moriarty'nin aynı adlı 2018 tarihli romanından uyarlanan gerilim dizisi, ilk olarak 2021'de Hulu'da mini dizi olarak yayınlandı. Kidman, Melissa McCarthy, Bobby Cannavale ve Regina Hall gibi ünlü yıldızlarla birlikte rol aldı. 2023'te dizi ile ilgili çıkan haberlerde, dizinin ikinci sezon için yenilendiği ve bir antoloji formatında olacağı, yani 2. sezonun tamamen yeni bir hikâye ve oyuncu kadrosu içereceği bildirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nicole Kidman
        #Aras Aydın
        #dizi
        #Nine Perfect Strangers

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Ölümden döndü
        Ölümden döndü
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Habertürk Anasayfa