Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Nicolas Pepe'den transfer mesajı - Trabzonspor Haberleri

        Nicolas Pepe'den transfer mesajı

        Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da top koşturan ve şu anda boşta olan Fransız futbolcu Nicolas Pepe, geleceği hakkında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 19:24 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nicolas Pepe'den transfer açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor forması giyen ve şu anda kulüpsüz kalan Nicolas Pepe, dikkat çeken ifadelerde bulundu.

        "ARSENAL'DE GEÇİRDİĞİM ZAMANDAN DOLAYI PİŞMAN DEĞİLİM"

        Nicolas Pepe yaptığı açıklamada, "Arsenal'e transfer olduğumda taraftarlar performansımı değil bana verilen bonservisi yargılıyordu. Arsenal'da harika şeyler yaptığımı düşünüyorum. Orada geçirdiğim zamandan dolayı pişman değilim. Kulüp benim için tarihi bir bonservis ödemişti ve bu yüzden buna karşılık da herkes benden gol atmamı bekliyordu. Arsenal beni 20 milyon sterline satın almış olsaydı belki her şey daha farklı olurdu. Bu oyuncuların hatası değil. 90-100 milyon sterlini isteyen futbolcular değil. Ama futbol dünyasında işler böyle yürüyor ve insanlar bunu anlamıyor." dedi.

        "ARSENAL'DEN İYİ AYRILDIM"

        Arsenal'den ayrılmasıyla ilgili ise Pepe, "Arsenal yönetimi ayrılırken bana yardım etti. Sakatlanmıştım ve iyileşmem uzun sürdü. Bana hızlı bir şekilde kulüp bulmama yardımcı oldular. İyi bir şekilde ayrıldığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

        Tekrar eski formuna kavuşmak istediğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Geçmişteki performansımı tekrarlayabileceğimi düşünüyorum. Sadece fiziksel durumuma, kulübün güvenine ve taraftarların sevgisine göre oynamam gerekiyor. Bir oyuncunun iyi oynamasını ben bunlara bağlıyorum." açıklamasını yaptı.

        TRANSFER AÇIKLAMASI!

        Transferiyle ilgili ise, "Menajerimle bütün teklifleri dinliyoruz. Ne olacağını göreceğiz. İngiltere'ye dönmeyi dışlamıyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi
        İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Habertürk Anasayfa