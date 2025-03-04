Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe sözleri!

"FENERBAHÇE İYİ OYNUYOR"

Fenerbahçe ve Türkiye'deki şampiyonluk yarışı için görüşünü aktaran Anelka, "Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum. İyi bir hocanız var. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında büyük bir mücadele olacak. Galatasaray'ın hafta sonu puan kaybettiğini gördüm. İnşallah Galatasaray daha çok puan kaybeder. Fenerbahçe de maçlarını kazanmaya devam eder. Neden olmasın, belki de sezon sonunda şampiyon olurlar." sözlerini sarf etti.