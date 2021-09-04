Süper Lig'in yıldız forvetlerinden Kasımpaşalı Nicolai Jorgensen'e Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'a konuştu. Danimarkalı forvet, Kasımpaşa'ya çabuk alıştığını ve uyum sorunu yaşamadığını söyledi.

Almanya, Danimarka ve Hollanda'nın ardından şimdi Süper Lig'desin. Türk futbolu hakkındaki ilk izlenimlerin neler?

''Süper Lig oldukça güçlü bir lig. Çok iyi savunma oyuncuları var. Türkiye'de forvet oynamak, Hollanda'ya göre daha zor. Fiziksel açıdan iyi savunma oyuncuları var. Feyenoord'ta bir sezonda 25 gol atıp, 16 asist yapmıştım. Bu takımın oyun anlayışıyla alakalıydı. Kasımpaşa farklı oynuyor. Her puan için savaşmanız gerekiyor. Lige iyi başladık. İyi maçlar oynadık. Haftalar ilerledikçe maçlar daha zor olacak. O yüzden her maç iyi oynamak zorundayız. Ben de bu ligde fiziğime güveniyorum. Maç oynadıkça daha iyi olacağıma inanıyorum.''

Kasımpaşa'ya alıştın mı?

''Aslında Kasımpaşa'ya alışmak zor değil. Burada çok güzel insanlar çalışıyor. Bana çok yardımcı oluyorlar. Takımda Hollandalı oyuncular var. Kasımpaşa'ya adapte olmakta hiç zorlanmadım.''

Rotterdam gibi küçük bir şehirin ardından İstanbul'da yaşamaya alıştın mı?

''İstanbul gerçekten çok büyük şehir. Yavaş yavaş İstanbul'u keşfetmeye çalışıyorum. Futbol dışındaki zamanlarda güzel vakit geçiriyorum bu şehirde. Geldiğim için çok mutluyum. Çok güzel bir şehirde çok güzel bir takımda futbol oynuyorum.''

Geçmişte birçok kez Türk takımlarıyla adın geçti. O süreçleri bizimle paylaşır mısın?

''Haklısınız, geçmişte beni isteyen Türk kulüpleri oldu. Ancak transfer gerçekleşmedi. Bu yılın Ocak ayında Galatasaray'dan ciddi bir teklif aldım ama kulübüm Feyenoord izin vermemişti. Ben doğru zamanda doğru yere geldiğimi düşünüyorum. Kariyerimi yeniden ayağa kaldırabilmek için Kasımpaşa'nın en doğru yer olduğunu düşünüyorum.''

Süper Lig'deki forvet oyuncularını nasıl buluyorsun. Gol kralı olmak gibi bir hedefin var mı?

''Bunu söylemek çok zor. Trabzonspor'da arkadaşım Cornelius var. İstanbul'un 3 büyük takımında iyi forvetler var. Ben çok çalışıp, çok gol atmak istiyorum. Sezona iyi başladık, ben 2 gol attım. Umut 2 gol attı. Böylesine kaliteli forvetlerle yarışmak keyifli olacak.''

Euro 2020'de Danimarka yarı final oynadı. Takım arkadaşlarının bu başarısını nasıl değerlendiriyorsun?

''Danirmarka Euro 2020'de çok iyi iş yaptı. İyi bir turnuva geçirdik. Teknik direktörün oyuncular arasında yarattığı bağ etkili oldu. Birlikte oynama alışkanlıkları bunda etkili oldu. Çekya çeyrek final oynadı. Hocaların takımları bir araya getirip, iyi bağlantılar kurması dikkat çekti.''

Euro 2020'nin hocaların turnuvası olduğunu düşünüyorum. Danimarka, İsviçre ve Çekya'da bunu gördük. Hatta şampiyon İtalya'da Roberto Mancini'nin kulübeden dokunuşlarını net bir şekilde gözlemledik. Oyunun gelişimini ve değişimini nasıl görüyorsun?

''Teknik direktörler konusundaki düşüncenize kesinlikle katılıyorum. Bence artık teknik direktörler bir 11'e bağlı değiller. Hocalar oyuncuların birbirleriyle saha içinde nasıl anlaştıklarını ve bağ kurup kuramadıklarını da iyi gözlemliyor. Rakibe göre, skore göre oyuncu tercihleri yapılıyor. Bunu en iyi şekilde yapan teknik direktörler de başarılı oluyor. Euro 2020'de bunu net bir şekilde gördük.''

Danimarka Milli Takımı'ndan arkadaşın Cristian Eriksen Euro 2020'de hepimizi korkuttu. Talihsiz olayın yaşandığı Finlandiya maçını izlerken neler hissettin? Eriksen ile yakın zamanda konuştun mu, durumu nasıl?

''Finlandiya maçını izlerken Cristian Eriksen'i o halde görmek beni çok üzdü. Ancak şu anda iyi. Ailesiyle birlikte vakit geçiriyor. Sağlık durumu gayet iyi. Umarım çok sevdiği futbola dönebilir. Ne yaparsa yapsın, keyif almasını diliyorum. Futbola dönemezse de futbolun içinde kalabilir. Hakikaten büyük bir travma geçirdi. Üstesinden gelmeye çalışıyor. Kolay bir şey değil.''

Jupp Heynckes, Morten Olsen ve Dick Advocaat gibi kariyerli teknik adamlarla çalıştın. Geriye dönüp baktığında sana neler kattılar?

''Çok genç yaşta Bayer Leverkusen'e gittim. Orada Jupp Heynckes ile çalıştım. Çok büyük bir teknik direktör, aynı zamanda iyi bir öğretmendi. Zaten daha sonra 2013 yılında Bayern Münih ile 3 kupa birden kazandı. Stale Solbakken Kopenhag'da beni genç bir oyuncudan olgun bir oyuncuya çevirdi.

Morten Olsen ve Dick Advocaat oyuncularla tartışmayı seven hocalardı. Fikirlere de açıklardı. Hepsinin kariyerimde önemli yerleri var. Onlarla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum.''