Zalewski Galatasaray'dan dünyaları istedi! Maaşının 7 katı...
2024-2025 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar son günlerde Roma forması giyen Nicola Zalewski için temaslarını sürdürürken, Polonyalı oyuncunun talepleri dudak uçuklattı. İşte detaylar...
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Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi listesini bildirmesine rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, sarı-kırmızılılar Roma altyapısında yetişen Nicola Zalewski için İtalyan kulübüyle temaslara başlamıştı.
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İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Polonyalı yıldızın Cimbom'dan taleplerini yazdı.
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Habere göre; Roma'da yıllık 350 bin Euro kazanan Polonyalı oyuncunun, G.Saray'dan yıllık 2.5 milyon Euro ve 4 yıllık sözleşme talep etti.
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Ayrıca genç yıldızın Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV'yi de reddettiği belirtildi.
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Bu sezon 3 maçta forma giyen Zalewski gol veya asist katkısı yapamadı. Önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...
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