Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Nicola Anne Peltz: Eşim Brooklyn Beckham baskı altında! - Magazin haberleri

Nicola Anne Peltz: Eşim baskı altında!

Oyuncu Nicola Anne Peltz, Victoria Beckham-David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham ile geçtiğimiz nisan ayında evlenmişti. Peltz, nikah sonrası kendisinin soyadını kullanmaya başlayan eşinin ailesiyle ilgili eleştirilerde bulundu

26.06.2022 - 13:04 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasında yer alan Victoria Beckham-David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham (23), 2020'nin temmuz ayında oyuncu Nicola Anne Peltz (27) ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. İkili, geçtiğimiz nisan ayında Miami'de nikah masasına oturmuştu.

  • Evlendikten sonra eşiyle birlikte kayınpederi Nelson Peltz'in, Los Angeles'taki 11 milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başlayan Beckham aynı zamanda ünlü oyuncunun soyadı 'Peltz'i kullanmaya başlamıştı.

  • İngiliz ve ABD basınında öne sürülenlere göre; David ve Victoria Beckham, oğullarının eşinin soyadını almasından memnun olmadı ve bunu da sosyal medyada düğünle ilgili paylaşımlarında sürekli oğullarının adını Brooklyn Beckham şeklinde anarak belli etti.

  • "BROOKLYN BÜYÜK BİR BASKI ALTINDA"

    Bütün bunların ardından Nicola Anne Peltz'ten Beckham ailesine eleştiri geldi. Peltz, Tatler Dergisi'ne verdiği röportajda eşinin kariyer seçiminde herkesi memnun etmek için üzerinde yoğun bir baskı hissettiğini söyledi. Ünlü oyuncunun bu sözleri, isimlerini doğrudan söylemese de David ve Victoria Beckham çiftini hedef aldığı şeklinde yorumlandı. Brooklyn Beckham, bir dönem çabaladığı fotoğrafçılık konusunda beklenen başarıyı yakalayamayınca gurmeliğe yönelmişti.

  • "BENİM BABAMDAN NASİHAT ALIYOR"

    Nicola Anne Peltz, aslında Brooklyn'in fotoğrafçılık yapmayı sevmediğini ve bunu kendisine söylediğini sözlerine ekledi. Peltz, eşinin kariyer seçimi konusunda kendi babası milyarder iş insanı Nelson Peltz'ten tavsiye aldığını da belirtti. Beckham ailesinin gelini bu konuda Brooklyn, babası Nelson Peltz'i arayıp da yaptığı işler hakkında ne düşündüğünü sorduğunda mutlu olduğunu belirtip "Onu babamdan bir şeyler öğrenirken seyretmeyi seviyorum." dedi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.