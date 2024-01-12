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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Neyzen’ Türkiye turnesinde

        ‘Neyzen’ Türkiye turnesinde

        BKM'nin yapımcılığını üstlendiği, Uğur Yücel'in olağanüstü oyunculuğu ile geçtiğimiz sezondan beri kapalı gişe devam eden 'Neyzen' yeni yılda Türkiye turnesine hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 10:56 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:56
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        'Neyzen' Türkiye turnesinde
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        Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren ‘Neyzen’ yeni yılda da hız kesmeden sahnelenmeye devam ediyor. BKM’nin yapımcılığını üstlendiği ve geçen sezondan beri kapalı gişe devam eden oyun Ocak ve Şubat aylarında Türkiye’nin farklı şehirlerinde tiyatroseverlerle buluşacak.

        Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, Uğur Yücel’in sahnede devleştiği oyun Neyzen Tevfik’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor. 18 Ocak’ta İstanbul’da CKM’de yeni yılda ilk kez sahnelenecek oyun sonrasında sırasıyla Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Van’da oynanacak.

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        Oyun Tarihleri:

        18 Ocak Perşembe – İstanbul CKM

        19 Ocak Cuma – Ankara Meb Şura

        24 Ocak Çarşamba – Antalya AKM Aspendos Salonu

        26 Ocak Cuma – İzmir Suat Taşer Sahnesi

        2 Şubat Cuma – Adana 01 Burda Pgm Sahnesi

        3 Şubat Cumartesi – Gaziantep Şahinbey Kongre Merkezi

        5 Şubat Pazartesi – Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi

        6 Şubat Salı – Van Evliya Çelebi Uygulama Oteli

        16 Şubat Cuma – Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

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        #uğur yücel
        #Neyzen
        #tiyatro
        #turne
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