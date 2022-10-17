Neymar'ın davası başladı

Barselona Mahkemesinde görülen davada; Neymar, oyuncunun babası Neymar da Silva Santos, annesi Nadine Golcalves, eski Barcelona kulüp başkanlarından Sandro Rosell ile Josep Maria Bartomeu ve Santos Kulübünün eski yöneticilerinden Odilio Rpdrigues sanık olarak yargılanıyor.
Neymar'ın henüz 17 yaşındayken (2009'da) transfer haklarının yüzde 40'ını satın alan ve futbolcunun Barcelona'ya transferinde kendisine karşılık gelen gerçek tutarı almadığını iddia eden DIS Grubu, sportif faaliyetlerinin durdurulmasını talep ettiği Neymar hakkında 5 yıl hapis ve 159 milyon avro para cezası istiyor.
DIS ayrıca, eski Barcelona kulüp başkanlarından Rossell ve Bartomeu için 5 yıl hapis, 6 yıl sportif görevlerden men ve 195 milyon avro para cezası talep ediyor.
Savcılık ise aynı davada Neymar için 2 yıl hapis, 3 yıl futboldan men, 10 milyon avro, futbolcunun annesi ile babası için 2 yıl hapis ve 10 milyon avro, Rossell için 5 yıl hapis, 3 yıl sportif yöneticilikten men ve 10 milyon avro, Barcelona Kulübü için 8,4 milyon avro, Santos'tan ve Neymar'ın ailesinin sahibi olduğu N&N şirketi için de 1,4 milyon avro ceza talebinde bulundu.
Savcılık, Neymar'ın transferi döneminde Barcelona kulüp başkan yardımcısı olan Bartomeu hakkında herhangi bir suçlamada bulunmuyor.
İddianameye göre, o dönem Barcelona Kulüp Başkanı olan Rossell, normal şartlarda 2014'te Santos ile sözleşmesi sona erecek olan Neymar'ı transfer etmek için 2011 yılında futbolcunun menajeri olan babası ve kulüp yöneticileriyle ön anlaşma yapıyor.
Savcılık, bu anlaşmanın diğer kulüplerin serbest bir şekilde Neymar'a teklif götürmelerini engellediğini ve DIS Grubu'nun transferden daha fazla kazanç elde etmesinin önüne geçtiğini ileri sürüyor.
Davanın 31 Ekim'de sona ermesi öngörülürken, şahit olarak dinlenmesi için Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez, eski futbolcu ve Barcelona kulüp yöneticisi Andoni Zubizarreta gibi isimler de çağırıldı.
Neymar'ın avukatları, kendilerine atfedilen eylemlerin Brezilya'da cezalandırılmaması nedeniyle İspanyol adaletinin yargılama yapamayacağını savunuyor.
Paris Saint Germain takımında forma giyen Neymar'ın 21 Ekim'de sanık koltuğunda oturması bekleniyor.
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