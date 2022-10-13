Neymar'a hapis şoku!

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Neymar'ın haklarının yüzde 40'ına sahip olan Brezilyalı DIS şirketi, Neymar'ın Barcelona'da geçirdiği süre içinde 35 milyon Euro gelir hakları olduğunu iddia ediyor.

DIS yetkilerinin bu nedenle Brezilyalı futbolcunun yanı sıra Barcelona'nın eski başkanları Sandro Rosell ve Bartomeu için 5 yıl hapis cezası istediği kaydedildi.