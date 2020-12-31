Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'ın konuğu oldu.

İki taraf da karşılaşma boyunca yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Liverpool 33, Newcastle United ise 19 puana yükseldi.