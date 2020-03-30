AA

ABD'nin New York eyaletinde koronavirüs vakalarının sayısı 66 bin 497'e, koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 1218'e ulaştı.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında virüs nedeniyle 9 bin 517 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, 2 bin 352 hastanın ise yoğun bakımda olduğunu söyledi.

New York'taki hemşirelerin her gün 12 saat çalıştığına dikkati çeken Cuomo, ABD'de virüsün az etkilediği eyaletlerdeki sağlık çalışanlarını yardım için New York'a çağırdı.

Cuomo, ''New York valisi olarak tüm ülkedeki sağlık çalışanlarının yardıma gelmesini istiyorum. Eyaletlerinizde kriz yoksa lütfen New York'a yardıma gelin, biz de size yardım edeceğiz.'' dedi.