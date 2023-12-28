New York'ta asbest alarmı
ABD'nin New York kentinde yer alan Manhattan'ın İkinci ve üçüncü caddeleri buhar borusu sızıntısından kaynaklanan asbest endişesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
ABD'nin New York kentinde yer alan Manhattan'ın İkinci ve Üçüncü Caddeleri buhar borusu sızıntısından kaynaklanan asbest endişesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Görevliler bölgede onarım çalışmalarını yürütürken polis bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri olası tehlikelere karşı bölgede bekleyişini sürdürdü.
İnceleme sonucunda testlerde şu ana kadar asbest belirtisi görülmediğini söylense de yine de bölgedeki insanlardan içeride kalmaları ve maske takmalarını istendi.
New York Belediye Başkanı sızıntının sabah 6 civarında gerçekleştiğini söyledi ancak kaynaklar CBS New York'a itfaiyecilerin yaklaşık 11 saat önce bölgede olduğunu söyledi.
Enerji firması Con Ed, Çarşamba günkü sızıntıyla bağlantılı bir patlama olmadığını, bu nedenle kimsenin yaralanmadığını söyledi.
2018 yılında Flatiron Bölgesi'nde meydana gelen buhar borusu patlamasında 8 kişi hafif yaralanmıştı.
2007 yılında Grand Central Terminal yakınlarında meydana gelen buhar borusu patlamasında çok sayıda kişi yaralanmış ve bir kadın kaçmaya çalışırken kalp krizi geçirmişti.
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