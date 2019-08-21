Oyuncu Alp Navruz, marka yüzü olduğu firma için Amerika’da ünlü fotoğrafçı Bell Soto’nun objektifinin karşısına geçti. Çekimlerden 1 gün önce markanın New York'ta bulunan mağazasında adına düzenlenen özel davete birçok önemli isim katıldı. Navruz’un Amerika’da yaşayan hayranları davet öncesinde mağaza önünde ve içerisinde büyük kalabalık oluşturdu.

Mağaza içerisinde kalabalıkta yürümekte zorlanan Navruz, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. New York’ta yapılan ve 70 kişilik ekibin çalıştığı çekimler toplamda iki gün sürdü.

Çekimler sırasında ünlü fotoğrafçı Bell Soto, Navruz’la çektirdiği fotoğrafı kendi sayfasından paylaşarak, "Türk starla muhteşem çekim" yorumunu yaptı.