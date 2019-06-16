Oyuncu Alp Navruz, Rusya'nın başkenti Moskova'da yardıma muhtaç çocuklar için düzenlenen Artist Cup'a katıldı. Düzenlenen turnuva için İtalya tatilini yarıda keserek dünya genelinden birçok ünlü isim ve futbolcu ile birlikte Moskova'ya giden Navruz, Rus hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Maç öncesi ve sonrası saha etrafında toplanan sevenleri, saatlerce Navruz'u görmek ve fotoğraf çekilmek için bekledi.

Maç sonrası sahadan çıkmakta güçlük çeken Alp Navruz, Rus hayranlarının isteklerini kırmayarak teker teker fotoğraf çekildi. Navruz, etkinlik sonrası oteline döndü. Ünlü oyuncu ile izdiham nedeniyle fotoğraf çekilemeyen Rus hayranları, Navruz'un konakladığı otele ulaşarak bu sefer de otel önünde toplandı.

Yoğun tezahüratlar sonrası tekrar aşağı inen oyuncu, sevenleri ile uzun uzun vakit geçirerek, fotoğraf çekildi.