New York sele teslim oldu: OHAL ilan edildi, deniz aslanı parktan kaçtı
ABD'nin New York eyaletinde, birkaç gündür etkili olan yağışlar dün şiddetini artırırken, daha geniş çapta önlemler için olağanüstü hal ilan edildi. Yoğun yağışlar sonucu Manhattan'daki Central Park'ı su bastı. Parktaki hayvanat bahçesinde bulunan deniz aslanı dün kısa bir süreliğine yaşam alanından kaçtı. Yetkililer ise yağışların devam edeceği konusunda uyardı.
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New York Valisi Kathy Hochul, geçen haftayı genel olarak yağışlı geçiren New York'ta, şiddetini artıran ve bazı hatlarda metro ulaşımını engelleyen yağmur sularıyla mücadele etmek için olağanüstü hal kararı alındığını açıkladı.
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Brooklyn bölgesinde yaşanan su baskını nedeniyle 4 metro hattında seferler aksarken, New York Büyükşehir Ulaşım İdaresi (MTA) "metro hizmetinin son derece sınırlı olduğunu, bazı istasyonlardaki seferlerin durdurulabileceğini" duyurdu.
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New York şehir bölgesi Acil Durum Yönetim Komiseri Zach Iscol yaptığı açıklamada, "Seyahat etmeniz gerekiyorsa toplu taşımayı tercih edin. Su basmış yollara girmeyin. Bodrum katında yaşıyorsanız, daha yüksek bir yere taşınmaya hazır olun" şeklinde uyarılarda bulundu.
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Hava tahmin raporlarına göre, cumartesi gününe kadar yağışlar sürecek. Yer yer 20 santimetreyi bulması beklenen şiddetli yağmur nedeniyle New Yorkun şehir bölgesindeki bazı kesimler için ani sel uyarısı yapıldı.
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Kötü hava şartları nedeniyle hava ulaşımının da olumsuz etkilendiği New Yorkta, LaGuardia Havalimanının bir terminaline (Terminal A) tüm erişimin kapandığını, eyaletteki 3 havalimanında aksamaların yaşandığı bildirildi.
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Ayrıca, daha önce yağan yağmurlar nedeniyle zeminin suyla dolu olmasının sel baskın ihtimalini güçlendirdiği bilgisine yer verildi.
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KOMŞU EYALETLERDE DE SEL TEHLİKESİ
Diğer taraftan New Yorkun dışında, geçen haftanın 4 gününü sağanak yağışla geçiren New Jersey ve Connecticut eyaletlerinin çoğu ilçesi için de sel baskınına karşı sakinler uyarıldı.
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New Jersey Valisi Phil Murphy bölge sakinlerini dikkatli olmaları, su basmış yollarda asla araç kullanmamaları veya yürümemeleri konusunda uyardı.
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Eyaletin özellikle rakımın su seviyesine yakın olduğu orta ve güney bölgelerinde kıyı taşmalarının olabileceği kaydedildi.
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DENİZ ASLANI KAÇTI
Öte yandan yoğun yağışlar sonucu Manhattan'da bulunan Central Park'ta sular yükseldi ve su baskınları parkın içindeki hayvanat bahçesini etkiledi.
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Yetkililer, suların yükselmesiyle deniz aslanlarından bir tanesinin kısa bir süreliğine yaşam alanından kaçtığını ancak geri döndüğünü doğruladı.
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Hayvanat bahçesinden sorumlu Jim Breheny olayla ilgili "Deniz aslanı Sally, hayvanat bahçesinin içinde sular altında kalan plazayı kısa bir süre keşfettikten sonra yaşam alanına geri döndü, sel suları çekildi ve hayvanat bahçesinde her şey yolunda, deniz aslanlarımız yaşam alanlarında güvendeler" açıklamasını yaptı.
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Yetkililer ise yağışların devam edeceği konusunda uyardı.
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OHAL ilan eden New York Valisi Kathy Hochul "Yağmur henüz bitmedi. Su basmış caddelerde seyahat etmek son derece tehlikelidir. Yağmur gün boyunca şehir merkezindeki bölgeleri etkilemeye devam ettiğinden, bu koşullarda yürümeye, bisiklet sürmeye veya araba kullanmaya kalkışmayın" uyarısında bulundu.
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* Haberin görselleri Associated Press, Anadolu Ajansı ve DHA'dan servis edilmiştir.