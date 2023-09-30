New York sele teslim oldu: OHAL ilan edildi, deniz aslanı parktan kaçtı

Hayvanat bahçesinden sorumlu Jim Breheny olayla ilgili "Deniz aslanı Sally, hayvanat bahçesinin içinde sular altında kalan plazayı kısa bir süre keşfettikten sonra yaşam alanına geri döndü, sel suları çekildi ve hayvanat bahçesinde her şey yolunda, deniz aslanlarımız yaşam alanlarında güvendeler" açıklamasını yaptı.