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        Haberler Ekonomi Para New York Fed imalat endeksi nisanda beklentilerin üzerine çıktı - Para Haberleri

        New York Fed imalat endeksi nisanda beklentilerin üzerine çıktı

        ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, nisanda eksi 8,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:36 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:36
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        New York Fed imalat endeksi beklentilerin üzerinde
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        New York Fed'in nisan ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

        New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi nisanda 11,9 puan artışla eksi 8,1'e çıktı.

        Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 12,8 olması yönündeydi.

        Söz konusu dönemde yükselmesine rağmen sektör faaliyetlerindeki daralmaya işaret eden endeks, mart ayında eksi 20 değerini almıştı.

        Yeni sipariş endeksi nisanda 6,1 puan artarak eksi 8,8'e, sevkiyat endeksi 5,6 puan artışla eksi 2,9'a ulaştı.

        Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 20,1 puan azalışla eksi 7,4'e geriledi.

        Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması, sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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