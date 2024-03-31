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        Haberler Gündem Nevşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Nevşehir Belediyesi hangi partide? Nevşehir Belediye başkanı kimdir?

        Nevşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Nevşehir Belediyesi hangi partide? Nevşehir Belediye başkanı kimdir?

        Nevşehir Belediyesi hangi partide? Nevşehir Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Nevşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Nevşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Nevşehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Nevşehir yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:31 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:31
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        Nevşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Nevşehir Belediyesi hangi partide? Nevşehir Belediye başkanı kimdir?
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        Nevşehir BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanlığını 30024 alınan oy ve %51.58 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Rasim Arı kazanmıştır.

        Nevşehir Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 6

        Cumhuriyet Halk Partisi 2

        Nevşehir BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        MEHMET SAVRAN - AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET BİLGİN - CHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı ADNAN DOĞU - MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı RASİM ARI - İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı HELİN ELİF GEYİK - DEM Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı NADİ KAYNAK - MP Nevşehir Belediye Başkan Adayı ZEYCAN KAHRAMAN - HAKPAR Nevşehir Belediye Başkan Adayı AHMET MÜMTAZ MADEN - DSP Nevşehir Belediye Başkan Adayı IŞIL ÖZDEMİR - BTP Nevşehir Belediye Başkan Adayı YAHYA AYDIN - HÜDAPAR Nevşehir Belediye Başkan Adayı AYŞE GÜMÜŞ - TKH Nevşehir Belediye Başkan Adayı NAİL ÇELİK - YENİDEN REFAH Nevşehir Belediye Başkan Adayı BURAK AŞIKOĞLU - ZP Nevşehir Belediye Başkan Adayı FATMA ALTUNTAŞ - DEVA Nevşehir Belediye Başkan Adayı ERSEL GÜRBÜZ - TKP Nevşehir Belediye Başkan Adayı MERVE IŞIK - SP Nevşehir Belediye Başkan Adayı BAYRAM KARKIN - HKP Nevşehir Belediye Başkan Adayı

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