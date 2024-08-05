Bengü, hayranlarıyla Göreme Festival Alanı'nda kurulan sahnede buluştu. Bengü; 'Sahici', 'Veto', 'Korkma Kalbim', 'Gezegen', 'İki Melek', 'Kuzum', 'Yaralı' gibi en sevilen şarkılarını on binlerce seveniyla hep bir ağızdan söyledi.