Nevşehir'in 'renkli pala'sı 50 yıldır tek renkli giysilerle geziyor

Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna köyünde doğup büyüyen daha sonra merkeze yerleşen Ortaçal, 13 yaşında diktirdiği kırmızı gömlek ve pantolonla oluşturduğu ilk kombinin beğenilmesinin ardından tarzını korudu.

İşçi emeklisi Ortaçal, kırmızı, sarı, beyaz, turkuaz, mavi, yeşil gibi farklı renklerdeki giysilerini, aynı renkteki kemer ve ayakkabısıyla bütünleştirerek kendine özgü giyim tarzını yansıtıyor.

Gömleğinden pantolonuna, ayakkabısından kemerine aynı renkte giyinerek günlük yaşamını sürdüren ve pala bıyıklarıyla da dikkati çeken Ortaçal, kentte "renkli pala" olarak tanınıyor.

İmkan buldukça terzisine tek renk giysiler diktiren Ortaçal, ayakkabı ve kemerini de özel olarak yaptırıyor.

"KIRMIZI OLSUN BEŞ FAZLA OLSUN"

Renkli görüntüsüyle dikkati çeken Nureddin Ortaçal, sahibi olduğu rengarenk elbiselerin kendisine farklı bir özgüven ve mutluluk verdiğini, bu tarzından vazgeçmeyi hiç düşünmediğini söyledi.

Ailesi, yakınları ve karşılaştığı insanların ilgisini çekmenin kendisini motive ettiğini ve kimi zaman yürüyüş yaparken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle karşılaştığını ifade eden Ortaçal, şöyle konuştu:

"50 yıldır böyle giyiniyorum. Renkli giyinince daha mutlu oluyorum. Bir ortama girince insanlar bana bakıyor. Baktıklarını hissedince bıyığımı da şöyle bir sıvazlarım, dünyanın malına değiyor. Bıyığım bir buçuk metre uzunluktaydı. 1992 yılında o dönemki Köy Hizmetleri'nde yol yapımında işe başlayınca kesmiştim. 13 yaşından beri renkli giyerim, bu bir heves. Kot pantolon ve tişört filan versen giyemem. İllaki böyle renkli takım olacak. Eskiden ağabeylerim Almanya'dan izne gelince güzel giyinirlerdi. Ben de onlara heveslendim ve kendime elbise diktirmeye başladım. Yol yapımında çalıştığım sırada bile iş bitince arabaların arasında tulumumu çıkarıp hemen elbiselerimi giyerdim. Elbiselerimi giyince hiç yorgunluğum kalmazdı. Başka bir kıyafet giyemem. Bağda bahçede çalışırken bile böyle giyinirim. Kirlenirse bir daha diktiririm. Şimdi mor renkte kıyafet ve ayakkabı diktireceğim. Sipariş verdim kumaşı bekliyorum. Renkli kumaşlara hiç dayanamam. Allı, yeşilli iyi olur. En sevdiğim renk kırmızı. Ben Hacıbektaşlıyım kırmızı olsun, beş fazla olsun."

"NEVŞEHİR'İN EN RENKLİ KİŞİLERİNDEN BİRİ" Ortaçal'ın 21 yıllık terzisi Metin Sertbakan da müşterisinin renkli kişiliğinden etkilenen bazı gençlerin de zaman zaman iş yerine gelerek renkli gömlek veya pantolon siparişi verdiğini söyledi. Müşterisinin sipariş ettiği kumaşları kimi zaman farklı illerden araştırarak temin edebildiğini anlatan Sertbakan, "Nureddin amca renkli bir kişilik. Aslında babamın müşterisiydi sonra bize emanet etti. Bütün elbiselerini biz dikiyoruz. Nureddin amca Nevşehir'in en renkli kişilerinden biri. Giyimi ve kıyafetleriyle müşterilerim içinde sıra dışı değil, tek. Biz seviyoruz, Nevşehir de seviyor" diye konuştu.