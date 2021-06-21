Nevşehir ilinin tarihi M.Ö.7000 yıllarına kadar uzanır. Nevşehir ‘Güzel Atlar Ülkesi’ anlamına gelen (Farsça Katpatuka) Kapadokya Bölgesinin merkezinde yer alır. Bölgeye sırası ile Hititler, Frigler, Asurlular, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar egemen olmuşlardır. Nevşehir, Muşkara adlı bir köy iken, şehir halini almaya başlamasından sonra, 18 yüzyılda Osmanlıca "yeni kent" anlamındaki bugünkü adını almıştır
NEVŞEHİR NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Nevşehir, İç Anadolu Bölgesi’nde 38° 12’ ve 39° 20’ kuzey enlemleri ile 34° 11’ ve 35° 06’ doğu boylamları arasında kalır. Konya Kapalı Havzasında kalan Derinkuyu ilçesi dışında, bütünüyle Orta Kızılırmak Havzasına giren İl, konum itibariyle Türkiye’nin tam ortasında olup, yüzölçümü 5.392 km²’dir. Ülke topraklarının binde 7’sini kaplar.
Kızılırmak vadisinin güney yamacına kurulmuş olan İl merkezinin rakımı 1.150 metredir. Erciyes, Melendiz ve Hasandağı gibi eski yanardağların kül ve lavlarının birikmesiyle oluşmuş geniş bir plato üzerinde yer alan il alanı, doğudan Kayseri’nin Yeşilhisar, İncesu ve Merkez, kuzeydoğudan Yozgat’ın Boğazlıyan ve Şefaatli, kuzey batıdan Kırşehir’in Mucur, güney, güneybatı ve batıdan Niğde, Aksaray Merkez ve Ortaköy İlçesi ile çevrilidir.
NEVŞEHİR'E ULAŞIM
HAVAYOLU
Kapadokya Havaalanı Nevşehir merkezine 30 km uzaklıktadır. Nevşehirde yerleşim yerleri birbirlerine çok yakın olduğu için ortalama 20 dakikalık yolculuk ile dilediğiniz bölgeye ulaşabilmeniz mümkündür.
İkinci uçuş alternatifiniz ise Kayseri Havaalanı'dır. Kayseri Havaalanı ise Nevşehir merkeze 100 km kadar uzaklıkta. Yol düzgün olduğu için yaklaşık 45 dakida içersinde bölgeye gelmek mümkün.
KARAYOLU
İstanbul’dan Ankara’ya kadar otobandan gelebilirsiniz. Ankara’dan Nevşehir’e kadar ise kesintisiz bölünmüş karayolu ile gelebilirsiniz. Ankara – Nevşehir arasında iki yol alternatifiniz mevcut.
1. Yol: Konya yolundan Gölbaşı-Koçhisar-Aksaray-Nevşehir rotası.
2. Yol: Samsun yolundan Kırıkkale-Kırşehir-Nevşehir rotası.
Aksaray yolu ağır vasıtalar nedeniyle kalabalık ve yolda çeşitli bozukluklar olabilir. Kırşehir yolu ise hem 30 km kadar kısa hem de çok daha sakin ve çok daha düzgün bir yol. Kırşehir yolu üzerinde Hacı Bektaşi Veli’nin türbesine uğrayabilirsiniz. Aksaray yolu üzerinde de çeşitli kervansaraylar, Ihlara ve Tuz Gölü bulunuyor. Ankara- Nevşehir arası 270 km yani yaklaşık 3 saat sürüyor.
NEVŞEHİR'İN KAÇ İLÇESİ VAR?
Nevşehir ili nüfusu:304.962'dur. Bu nüfusun % 79,6'sı şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 5.485 km2'dir. İlde km2'ye 56 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkezde 262’dir.) İlde yıllık nüfus artışı % 0,64 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Merkez (% 1,42)- Hacıbektaş (-% 3,04)
04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 23 belediye, bu belediyelerde 116 mahalle ve ayrıca 153 köy vardır.
Nevşehir (merkez)
Acıgöl
Avanos
Derinkuyu
Gülşehir
Hacıbektaş
Kozaklı
Ürgüp
NEVŞEHİR PLAKASI: 50
NEVŞEHİR'DE GEZİLECEK YERLER
Peri Bacaları
Göreme Açık Hava Müzesi
Karanlık Kilise
Asmalı Konak
Paşabağları ve Zelve Ören Yeri
Açıksaray Harabeleri
Derinkuyu Yeraltı Şehri
Nevşehir Kalesi
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya
Atatürk Evi
Mazı Yeraltı Şehri
NEVŞEHİR YÖRESEL YEMEKLERİ
Testi Kebabı
Nevşehir Mantısı
Dolaz
Düğü Çorbası
Bazlama
Fertek Halkası (Karamanlı)
Peyas Dürümü
Mangır Çorbası
Peynir Eritmesi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!