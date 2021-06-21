Nevşehir ilinin tarihi M.Ö.7000 yıllarına kadar uzanır. Nevşehir ‘Güzel Atlar Ülkesi’ anlamına gelen (Farsça Katpatuka) Kapadokya Bölgesinin merkezinde yer alır. Bölgeye sırası ile Hititler, Frigler, Asurlular, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar egemen olmuşlardır. Nevşehir, Muşkara adlı bir köy iken, şehir halini almaya başlamasından sonra, 18 yüzyılda Osmanlıca "yeni kent" anlamındaki bugünkü adını almıştır

NEVŞEHİR NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Nevşehir, İç Anadolu Bölgesi’nde 38° 12’ ve 39° 20’ kuzey enlemleri ile 34° 11’ ve 35° 06’ doğu boylamları arasında kalır. Konya Kapalı Havzasında kalan Derinkuyu ilçesi dışında, bütünüyle Orta Kızılırmak Havzasına giren İl, konum itibariyle Türkiye’nin tam ortasında olup, yüzölçümü 5.392 km²’dir. Ülke topraklarının binde 7’sini kaplar.

Kızılırmak vadisinin güney yamacına kurulmuş olan İl merkezinin rakımı 1.150 metredir. Erciyes, Melendiz ve Hasandağı gibi eski yanardağların kül ve lavlarının birikmesiyle oluşmuş geniş bir plato üzerinde yer alan il alanı, doğudan Kayseri’nin Yeşilhisar, İncesu ve Merkez, kuzeydoğudan Yozgat’ın Boğazlıyan ve Şefaatli, kuzey batıdan Kırşehir’in Mucur, güney, güneybatı ve batıdan Niğde, Aksaray Merkez ve Ortaköy İlçesi ile çevrilidir.

NEVŞEHİR'E ULAŞIM

HAVAYOLU

Kapadokya Havaalanı Nevşehir merkezine 30 km uzaklıktadır. Nevşehirde yerleşim yerleri birbirlerine çok yakın olduğu için ortalama 20 dakikalık yolculuk ile dilediğiniz bölgeye ulaşabilmeniz mümkündür.

İkinci uçuş alternatifiniz ise Kayseri Havaalanı'dır. Kayseri Havaalanı ise Nevşehir merkeze 100 km kadar uzaklıkta. Yol düzgün olduğu için yaklaşık 45 dakida içersinde bölgeye gelmek mümkün.

KARAYOLU

İstanbul’dan Ankara’ya kadar otobandan gelebilirsiniz. Ankara’dan Nevşehir’e kadar ise kesintisiz bölünmüş karayolu ile gelebilirsiniz. Ankara – Nevşehir arasında iki yol alternatifiniz mevcut.

1. Yol: Konya yolundan Gölbaşı-Koçhisar-Aksaray-Nevşehir rotası.

2. Yol: Samsun yolundan Kırıkkale-Kırşehir-Nevşehir rotası.

Aksaray yolu ağır vasıtalar nedeniyle kalabalık ve yolda çeşitli bozukluklar olabilir. Kırşehir yolu ise hem 30 km kadar kısa hem de çok daha sakin ve çok daha düzgün bir yol. Kırşehir yolu üzerinde Hacı Bektaşi Veli’nin türbesine uğrayabilirsiniz. Aksaray yolu üzerinde de çeşitli kervansaraylar, Ihlara ve Tuz Gölü bulunuyor. Ankara- Nevşehir arası 270 km yani yaklaşık 3 saat sürüyor.

NEVŞEHİR'İN KAÇ İLÇESİ VAR?

Nevşehir ili nüfusu:304.962'dur. Bu nüfusun % 79,6'sı şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 5.485 km2'dir. İlde km2'ye 56 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkezde 262’dir.) İlde yıllık nüfus artışı % 0,64 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Merkez (% 1,42)- Hacıbektaş (-% 3,04)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 23 belediye, bu belediyelerde 116 mahalle ve ayrıca 153 köy vardır.

Nevşehir (merkez)

Acıgöl

Avanos

Derinkuyu

Gülşehir

Hacıbektaş

Kozaklı

Ürgüp

NEVŞEHİR PLAKASI: 50

NEVŞEHİR'DE GEZİLECEK YERLER

Peri Bacaları

Göreme Açık Hava Müzesi

Karanlık Kilise

Asmalı Konak

Paşabağları ve Zelve Ören Yeri

Açıksaray Harabeleri

Derinkuyu Yeraltı Şehri

Nevşehir Kalesi

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya

Atatürk Evi

Mazı Yeraltı Şehri

NEVŞEHİR YÖRESEL YEMEKLERİ

Testi Kebabı

Nevşehir Mantısı

Dolaz

Düğü Çorbası

Bazlama

Fertek Halkası (Karamanlı)

Peyas Dürümü

Mangır Çorbası

Peynir Eritmesi