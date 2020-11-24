Nevşehir'de metruk eve düzenlenen kumar operasyonunda 7 kişiye 34 bin 685 lira ceza

Orta Mahalle'de metruk bir evde kumar oynandığı bilgisini alan polis, Avanos Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ikamete operasyon düzenledi.

Ş.B, A.K, İ.K, S.U. ve S.K'yi suçüstü yakalayan ekipler, kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıtlarına el koydu.

Polis, ikamette bulunan 2 kişi ile kumar oynayan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen 7 kişiye "kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak" suçlamasıyla toplam 34 bin 685 lira para cezası uygulandı.