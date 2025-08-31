Nevşehir'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı
Nevşehir'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 31.08.2025 - 03:11 Güncelleme: 31.08.2025 - 03:11
Nevşehir-Niğde Karayolu Göre kasabası mevkisinde F.Ç'nin kullandığı otomobil ile M.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. AA'nın haberine göre; kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
