EŞİYLE NASIL TANIŞTI?
2013 yılında vefat eden eşi Metin Serezli ile tanışma hikâyesinden de bahseden usta oyuncu, "Tiyatro sahnesinde tanıştık. Kolejde eğitim alırken hayranıydım. Erol Keskin ile 'Hayvan Bahçesi' adlı bir oyunda oynuyordu. Ben de izlemeye gittim. İkisinin de oyunculuğuna vuruldum, hayran kaldım. Beyoğlu'nda kız arkadaşımla bir mekanda yemek yiyordum, kapı bir açıldı Metin içeri girdi, etkilendim. 'Aşk' diye bir piyes oynanacaktı. 40-45 yaşlarına bir kadın oyuncu var. Sonra Metin 'Neden Nevra oynamıyor?' demiş. Haldun da 'Çok genç demiş Nevra.' Metin de 'Saçla, makyakla olur' demiş. Müthiş bir oyun çıktı ortaya. 45 sene evliliğimiz sürdü" diye konuştu.