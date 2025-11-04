Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nevra Serezli'den Bilge Şen yorumu: Doğru değil - Magazin haberleri

        Nevra Serezli'den Bilge Şen yorumu: Doğru değil

        Nevra Serezli, meslektaşı Bilge Şen'in;"81 yaşındayım, hâlâ çalışıyorum. Yukarıdakiler 2 milyon lira alırken biz 5 - 6 bin lira alıyoruz" sözlerini yorumladı; "Doğru değil"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 08:51 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aralarına para girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oyunculuk tarihi kadar eski bir tartışma konusu tekrar gündeme geldi. O konu da hangi oyuncunun ne kadar para kazandığı...

        Son zamanlarda başrol oyuncularının istedikleri yüksek ücretlerden dolayı, yapımcıların ikinci roldeki oyunculara verecek fazla parası kalmadığı sıkça konuşulur oldu.

        Oktay Kaynarca, kendisine bu yönde yöneltilen soru üzerine; "Herkesin bir karşılığı var. Bu konu kimseyi ilgilendirmez" şeklinde yorumda bulundu.

        81 yaşındaki Bilge Şen, geçtiğimiz günlerde 62'nci Altın Portakal Film Festivali'nde yaptığı konuşmada 65 yıldır oyunculuk yaptığını belirtirken; "81 yaşındayım, hâlâ çalışıyorum. Yukarıdakiler 2 milyon lira alırken biz 5 - 6 bin lira alıyoruz. Yoksulluk sınıfının altındayım" demişti.

        REKLAM

        "KIYASLAMAK DOĞRU DEĞİL"

        Aynı yaştaki meslektaşı Nevra Serezli, meslektaşının bu sözleri hakkında yorum yaptı. Serezli; "Şimdi başkasının aldığı parayla kendine biçilen parayı kıyaslamak ve bunun hakkında yorum yapmak çok doğru değil. Ben de bu yaşımda hâlâ çalışıyorum. Allah'ıma şükrediyorum. 'Çalışabiliyorum ki kendime göre paramı da kazanabiliyorum' diyorum ama komşum ne alıyor, o çocuk ne alıyor, o kız ne alıyor diye dert edemeyeceğim kendime" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: AA, Instagram, Depo photos.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nevra Serezli
        #Bilge Şen

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Karı koca çiftin trajik sonu!
        Karı koca çiftin trajik sonu!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Habertürk Anasayfa