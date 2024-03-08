Nevin Erik, bir şehre tenisi sevdiriyor

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Hakkari’de kız çocuklarının tenise başlaması adına bir rol model olan Nevin Erik, tenise başlama hikayesini ve kendisinden ilham alan sporcuların gelişimini anlattı. Yetiştirdiği sporcuların her anında yanında olan Erik’in sporcuları ona bir sloganla sesleniyor: “Kort Evimiz, Nevin Anamız”.

Tenise 2002 yılında bir merakla başladığını ifade eden Nevin Erik, “2002 yılında Hakkari’ye bir tenis kortu yapıldığı zaman oynayan çocukları gördüm. Hoca ile görüştüm tenis oynamak istiyorum, beni de alır mısınız dedim. O zamanlar 14 yaşındaydım, ilk başlarda hoca yaşım biraz büyük diye beni kursa almak istemedi ama ondan sonra bir iki denememi gördü yeteneğimi keşfetti. O günden sonra tenise başladım ve hiç ara vermeden devam ettim” dedi.

Hakkari’de tenis oynayan ilk kadın sporcu olarak karşılaştığı en büyük zorluğun hiç kadın partnerinin olmaması olduğunu belirten Nevin Erik bunu bir avantaja çevirerek kendini güçlendirdiğini ve bu sayede çok güçlü tenis oynamayı başardığını söyledi. Tenis antrenörlüğüne ilk başladığı dönemlerde özellikle kadın sporcuları tenis oynamaya getirmekte zorluk çektiklerini ifade eden Erik, “Beni gördükten sonra genç kızlar da gelmeye başladılar, ondan sonra kadınlar da gelmeye başladılar. Kadınların da tenis sporu yapabileceklerini gösterdim ve öncü olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden de çok mutluyum. Kadınlarımızın, genç kızlarımızın artık bunları yaşamaması için çaba gösteriyorum.

Kızların iyi günlerinde, kötü günlerinde her anlarında yanındayım. Bir anne kızdan hiçbir farkımız yok. Sporcularımın arasında bir slogan var “Kort Evimiz, Nevin Anamız”. Bunu duymak mutlu ediyor tabii annelik duygularımızı da yükseltiyor” diye konuştu.

İlk tenis turnuvalarının Türkiye Tenis Federasyonu’nun düzenlediği Doğu Ligi olduğunu söyleyen Erik, Doğu Ligi’nin sporcularının hayatına sağladığı olumlu etkileri şu sözlerle ifade etti: “Aslında Doğu Ligi’nden önce asla Hakkari’den ileriye gidemedik. Ne ben ne de sporcularım gidemedi. Doğu Ligi’nde ilk defa Hakkari dışında farklı bölgeler, iller gören sporcularım oldu. Bunu gördükçe çocukların aslında ufku açıldı. Sosyalleşmeye başladılar. Hepsinin hayali üniversite okumak oldu. Hedefi birer tenis antrenörü olmak oldu ve başardık. Şu an altı, yedi sporcumuz mezun oldu. Yurtdışında ve farklı illerimizde tenis antrenörlüğü yapan sporcularım var. Hepsi benim için bir gurur kaynağı. Bir kadın olarak onlara öncü olduğum için mutluyum, çok gururluyum. Sporda en az erkekler kadar başarılı olduğumuzu, kadının ve erkeğin eşit olduğunu biz tenisle göstermiş olduk.”

Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan Erik tüm kadınlara verdiği mesajda “Benim tenisi ilham aldığım gibi beni gören kadınlarımızın da tenisi ilham almalarını önerir, tüm kadınlarımızın yaşamında tenisin olmasını dilerim” dedi.