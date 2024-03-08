Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        75
        Fenerbahçe
        FB
        73
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        40
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        38
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Tenis Nevin Erik, bir şehre tenisi sevdiriyor - Tenis Haberleri

        Nevin Erik, bir şehre tenisi sevdiriyor

        14 senedir Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde tenis antrenörü olarak görev alan Hakkari'nin ilk kadın tenis oyuncusu ve antrenörü Nevin Erik 2002 yılından bu yana Hakkari'de tenis oynuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 12:43 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir şehre örnek oluyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari’de kız çocuklarının tenise başlaması adına bir rol model olan Nevin Erik, tenise başlama hikayesini ve kendisinden ilham alan sporcuların gelişimini anlattı. Yetiştirdiği sporcuların her anında yanında olan Erik’in sporcuları ona bir sloganla sesleniyor: “Kort Evimiz, Nevin Anamız”.

        Tenise 2002 yılında bir merakla başladığını ifade eden Nevin Erik, “2002 yılında Hakkari’ye bir tenis kortu yapıldığı zaman oynayan çocukları gördüm. Hoca ile görüştüm tenis oynamak istiyorum, beni de alır mısınız dedim. O zamanlar 14 yaşındaydım, ilk başlarda hoca yaşım biraz büyük diye beni kursa almak istemedi ama ondan sonra bir iki denememi gördü yeteneğimi keşfetti. O günden sonra tenise başladım ve hiç ara vermeden devam ettim” dedi.

        Hakkari’de tenis oynayan ilk kadın sporcu olarak karşılaştığı en büyük zorluğun hiç kadın partnerinin olmaması olduğunu belirten Nevin Erik bunu bir avantaja çevirerek kendini güçlendirdiğini ve bu sayede çok güçlü tenis oynamayı başardığını söyledi. Tenis antrenörlüğüne ilk başladığı dönemlerde özellikle kadın sporcuları tenis oynamaya getirmekte zorluk çektiklerini ifade eden Erik, “Beni gördükten sonra genç kızlar da gelmeye başladılar, ondan sonra kadınlar da gelmeye başladılar. Kadınların da tenis sporu yapabileceklerini gösterdim ve öncü olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden de çok mutluyum. Kadınlarımızın, genç kızlarımızın artık bunları yaşamaması için çaba gösteriyorum.

        Kızların iyi günlerinde, kötü günlerinde her anlarında yanındayım. Bir anne kızdan hiçbir farkımız yok. Sporcularımın arasında bir slogan var “Kort Evimiz, Nevin Anamız”. Bunu duymak mutlu ediyor tabii annelik duygularımızı da yükseltiyor” diye konuştu.

        İlk tenis turnuvalarının Türkiye Tenis Federasyonu’nun düzenlediği Doğu Ligi olduğunu söyleyen Erik, Doğu Ligi’nin sporcularının hayatına sağladığı olumlu etkileri şu sözlerle ifade etti: “Aslında Doğu Ligi’nden önce asla Hakkari’den ileriye gidemedik. Ne ben ne de sporcularım gidemedi. Doğu Ligi’nde ilk defa Hakkari dışında farklı bölgeler, iller gören sporcularım oldu. Bunu gördükçe çocukların aslında ufku açıldı. Sosyalleşmeye başladılar. Hepsinin hayali üniversite okumak oldu. Hedefi birer tenis antrenörü olmak oldu ve başardık. Şu an altı, yedi sporcumuz mezun oldu. Yurtdışında ve farklı illerimizde tenis antrenörlüğü yapan sporcularım var. Hepsi benim için bir gurur kaynağı. Bir kadın olarak onlara öncü olduğum için mutluyum, çok gururluyum. Sporda en az erkekler kadar başarılı olduğumuzu, kadının ve erkeğin eşit olduğunu biz tenisle göstermiş olduk.”

        Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan Erik tüm kadınlara verdiği mesajda “Benim tenisi ilham aldığım gibi beni gören kadınlarımızın da tenisi ilham almalarını önerir, tüm kadınlarımızın yaşamında tenisin olmasını dilerim” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Habertürk Anasayfa